Credito, report dell’Abi: in aumento i prestiti alle imprese

A ottobre 2025 la crescita dei prestiti a imprese e famiglie segna più 1,5 per cento su anno, in salita seppur in rallentamento dal più 1,7 per cento di settembre su base annua. È quanto si evince dal rapporto mensile dell’Abi. Si tratta “dell’ottavo mese consecutivo sotto segno positivo”, sottolinea il vice direttore Abi Gianfranco Torriero, spiegando che prosegue il trend di “ripresa della domanda” e di “inversione di tendenza”.

In base al dato disaggregato disponibile per il mese di settembre, i prestiti alle famiglie erano cresciuti del più 2,2 per cento e quelli alle imprese del più 1,2 per cento, segnando per le famiglie il decimo mese consecutivo di incremento e per le imprese il quarto.

La raccolta indiretta, cioè gli investimenti in titoli custoditi presso le banche, ha presentato un incremento di 90,7 miliardi tra settembre 2024 e settembre 2025 (19,5 miliardi famiglie, 17 miliardi imprese e il restante agli altri settori, imprese finanziarie, assicurazioni, pubblica amministrazione).

La raccolta diretta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) ad ottobre 2025 è risultata in aumento del più 3,3 per cento su base annua, proseguendo la dinamica positiva registrata da inizio 2024 (più 3,0 per cento nel mese precedente).

A ottobre 2025 i depositi, nelle varie forme, sono cresciuti del più 2,8 per cento su base annua (più 3,1 per cento il mese precedente).

La raccolta a medio e lungo termine, tramite obbligazioni, ad ottobre 2025 è aumentata del più 6,9 per cento rispetto ad un anno prima (più 2,7 per cento nel mese precedente).