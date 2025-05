Cremlino: Xi Jinping sarà a parata per vittoria II Guerra Mondiale

Roma, 4 mag. (askanews) – “Il Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping effettuerà una visita ufficiale in Russia su invito del Presidente Vladimir Putin e parteciperà alle celebrazioni ufficiali per l’80esimo anniversario della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica”. Lo scrive il Cremlino in una nota.

“I colloqui bilaterali che si terranno durante la visita – aggiunge il comunicato – si concentreranno sugli aspetti fondamentali dell’ulteriore avanzamento delle relazioni Russia-Cina nell’ambito di un partenariato globale e di una cooperazione strategica, nonché su questioni urgenti dell’agenda internazionale e regionale”.

“Inoltre – conclude il Cremlino -, i due leader firmeranno una serie di documenti bilaterali intergovernativi e interministeriali”.