ROMA (ITALPRESS) – Francesco Cremonesi è il nuovo Head of
Marketing & PR di Great Wall Motors per l’Italia.
Dopo le esperienze maturate in Kia, BYD e Omoda & Jaecoo,
Cremonesi prenderà la direzione del team di Maketing e
comunicazione del brand cinese al suo debutto con la subsidiary
italiana a metà del 2026. Con un’esperienza ormai consolidata nel
lancio e nel posizionamento dei brand emergenti cinesi sul emrcato
italiano, Cremonesi dovrà guidare la startegia locale per
l’affermazione di GWM sul nostro mercato attraverso la
painificazione media, le public relation, la costruzione delle
dinamiche di dealer marketing e non da meno l’esplorazione dei
nuovi media digitali.
(ITALPRESS).
-Foto: ufficio stampa Great Wall Motors-
Cremonesi nuovo Head of Marketing e Pr di Great Wall Motors Italia
ROMA (ITALPRESS) – Francesco Cremonesi è il nuovo Head of