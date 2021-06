Cresce ancora l’economia digitale: ecco i settori più ricchi

La digitalizzazione di attività e servizi ha ormai un’influenza enorme sull’intera economia globale, che vede oggi alcuni settori in particolare crescere in maniera esponenziale. Velocità e praticità dei servizi offerti sul web hanno ormai spinto verso un ampio utilizzo degli stessi anche da parte di fasce sociali e di età fino a poco tempo fa poco avvezze alla tecnologia, il che ha rappresentato una spinta importantissima per la crescita delle imprese che operano nel digitale. Ma quali sono i settori più forti e in continuo sviluppo?

E-commerce: lo shopping online piace sempre di più

Nell’era del digitale, anche i più comuni acquisti quotidiani si fanno online. Lo shopping sul web, infatti, riesce ormai a soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori e per questo piace sempre di più agli italiani. Se fino a qualche anno fa l’e-commerce rappresentava solo una parte marginale dell’intera torta relativa alle vendite di beni e servizi, oggi i dati parlano di una tendenza in forte crescita, con percentuali che sfiorano il +40% rispetto all’ultimo anno di rilevazioni.

I motivi di questo passaggio dal commercio fisico al digitale sono tanti: innanzitutto la varietà di scelta, data dalla facilità con cui è possibile raggiungere tanti negozi dislocati in ogni parte d’Italia e del mondo, ma anche la rapidità delle consegne, la semplicità di utilizzo e l’accessibilità di siti web e applicazioni mobili e, infine, condizioni commerciali spesso più vantaggiose.

Food delivery: la grande novità nel settore della ristorazione

Una delle novità più significative di questi ultimi tempi è quella legata alla forte crescita dei servizi di food delivery, particolarmente apprezzati nelle grandi città ma sempre più estesi in maniera capillare anche nelle zone di provincia. Portali e applicazioni interamente dedicati alla possibilità di ordinare online e ricevere a casa pasti di ogni genere, dai semplici snack a pranzi e cene completi, sono oggi utilizzati da tantissime persone.

Il food delivery è uno dei settori che attualmente presenta i maggiori tassi di crescita, con offerte sempre più complete ed efficienti: l’app Alfonsino, Deliveroo, Foodora, Just Eat, sono solo alcuni dei nomi che hanno rivoluzionato il modo di fruire dei servizi di ristorazione e le cui quotazioni in Borsa evidenziano il successo commerciale dell’iniziativa, ormai non più una novità ma una vera e propria certezza sia per i consumatori che per gli analisti economici.

Gaming e intrattenimento: il boom dei servizi digitali

Tra i comparti più forti e redditizi nel mondo digitale, spicca sicuramente quello dei giochi online, arrivato a livelli davvero enormi in termini di fatturati e pubblico coinvolto. Come evidenziato dall’Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco AGIMEG, la spesa complessiva per il 2020 solo in Italia è arrivata a circa 1,2 miliardi di euro, con un +46,4% sull’anno precedente. Gran parte di questo successo è dovuto non soltanto alla tradizionale passione degli italiani per il gioco, ma anche a piattaforme, come nel caso del portale di casinò online Betway, sempre più funzionali e sicure. Dai casino online ai giochi MOBA, che sfruttando la modalità multiplayer hanno portato nelle case degli appassionati un modo tutto nuovo di partecipare a tornei e sfide, il settore gaming nel suo complesso può essere considerato senza ombra di dubbio uno dei più redditizi e in salute a livello globale.

Se gli operatori di gioco possono sorridere, di certo non mancano le soddisfazioni per altri comparti legati all’entertainment, come nel caso delle piattaforme di streaming audio e video. Anche in questi ambiti sono numerose le esperienze di successo, con nomi del calibro di Netflix, DAZN, Infinity, o anche Spotify e Deezer per quanto riguarda la musica online, che contano oggi milioni di abbonati e numeri impressionanti per ciò che riguarda i contenuti visualizzati o ascoltati e gli introiti.

Gli esempi citati non sono che una piccola parte di un cambiamento epocale che sta interessando tutti noi nelle nostre attività quotidiane e che, è facile immaginare, non si arresterà facilmente, anche in considerazione delle ulteriori innovazioni tecnologiche di prossima introduzione. Novità che aiuteranno a migliorare l’offerta e, al tempo stesso, spingeranno ancora più in alto i dati di crescita economica dei vari settori digitali.