Cresce il mercato dei robot logistici

ROMA (ITALPRESS) – La carenza di manodopera e l’aumento dei costi del lavoro restano le principali ragioni per cui le aziende adottano sistemi robotici nei magazzini e nei centri di distribuzione. Questo secondo quanto emerge da un rapporto del Peerless Research Group. I risultati forniscono un’istantanea dello stato attuale e delle prospettive future del settore in continua crescita. Per quel che riguarda i principali fattori trainanti dell’adozione della robotica, il 55 per cento ha citato i vincoli di disponibilità di manodopera come ragione principale, il 42 per cento i costi del lavoro. Ulteriori fattori includono il miglioramento della produttività dei lavoratori e la riduzione dello sforzo fisico. I settori nei quali è stata principalmente introdotta la robotica comprendono: raccolta, carico/scarico camion, imballaggio. Lo studio suggerisce che, sebbene molte aziende siano ancora nelle fasi iniziali del loro percorso verso la robotica, lo slancio sta rapidamente prendendo forma.

