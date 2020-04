Cresce la collaborazione con l’Indonesia

Da pochissimi mesi instauratosi nella città dei Medici, il nuovo console onorario dell’Indonesia a Firenze, il Sig. Jacopo Cappuccio, presto il giuramento dinanzi all’Ambasciatore indonesiano, S.E. Esti Andayani alla ceromonia d’inaugurazione del consolato indonesiano a Firenze tenutasi il 27 gennaio 2020 alle 11.00 ora locale. Hanno partecipato al programma decine di ospiti tra cui dal Comune di Firenze, il vice sindaco, l’associazione dei consoli onorari a Firenze, staff dell’ambasciata e rappresentanti dei cittadini indonesiani a Firenze. L’ambasciatore indonesiano Esti Andayani nel suo discorso auspico che la nomina del console onoario indonesiano a Firenze potesse rafforzare la cooperazione economica e socio-culturale tra i due paesi, in particolare con la Toscana e la Regione Emilia Romagna. L’Indonesia può imparare molto sulle micro, piccole e medie imprese nel settore dell’artigianato in pelle e può trarre grandi benefici con il trasferimento di tecnologia che può essere effettuato tra le imprese dei due paesi. La presenza del console onorario a Firenze può anche sostenere la cooperazione in agricoltura, nonché i servizi e la protezione dei cittadini indonesiani nelle regioni Toscana ed Emilia Romagna. Il console onorario indonesiano a Firenze ha espresso disponibilità ad aiutare l’ambasciata indonesiana a Roma per rafforzare le relazioni bilaterali in vari settori tra Indonesia e Italia, e da allora si è prodigato in questa situazione di emergenza per favorire l’informazione preventiva. Dal canto suo, l’Indonesia ha aperto un ospedale di emergenza sull’isola disabitata di Galang per trattare pazienti con Coronavirus.

Le autorità di Giacarta hanno deciso di riconvertire un ex campo rifugiati della guerra in Vietnam, che dal 1979 al 1896 ha ospitato fino a 250 mila persone. In Indonesia finora sono stati registrati 1.677 casi di Covid-19 e 157 morti (tra cui una 11enne, la vittima più giovane), con il tasso piu’ alto del Sud-Est asiatico; ma il timore e’ che i dati reali siano molto piu’ alti e il Paese ha solo 12 letti d’ospedale ogni 10 mila persone. La struttura a Galang può offrire 360 letti in più, strutture di isolamento e un eliporto. L’obiettivo è di aprirlo al massimo entro lunedì prossimo. “Speriamo di non usare questi letti ma siamo preparati fin dall’inizio a questo”, ha sottolineato il presidente Joko Widoco.