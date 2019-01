Cresce l’e-commerce ma non al Sud Acquisti online: Campania ultima

L’area del paese con la maggior diffusione nell’utilizzo di Internet per acquistare beni e servizi è il nord-est. Le regioni italiane con più acquisti online sono il Friuli-Venezia Giulia (40% gli individui che hanno effettuato spese tramite il web), Valle d’Aosta (39%), Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna (38%). In fondo alla classifica rimangono Campania (20%), Calabria (24%) e Sicilia (25%), regioni che rispetto all’anno passato sono comunque riuscite a evidenziare miglioramenti. Dal punto di vista delle piccole e medie imprese, il fatturato prodotto su Internet è stato pari al 6% del totale nel 2017, stesso valore del 2016, mentre per le PMI europee la media è aumentata di un punto fino al 10%. “Considerando che il 95% delle realtà imprenditoriali italiane sono micro imprese con meno di 10 addetti, il più delle volte ingolfate dalla burocrazia e guidate da imprenditori con scarse competenze finanziarie e digitali, ad oggi appare alquanto utopico pensare che possano competere online contro giganti del web – commenta Mariachiara Marsella, web marketing manager di BEM Research -. La sfida per l’impresa italiana messa alla corda dalla concorrenza europea, e non solo, è quella di rendere riconoscibile il proprio marchio anche se nell’ambito di specifiche nicchie di mercato”.