Cresce l’elettrico per Mercedes: il commento di Trivellato

Il terzo trimestre 2025 restituisce un quadro articolato per Mercedes-Benz, nel quale alla contrazione complessiva dei volumi si affianca un segnale chiaro di crescita sul fronte elettrico. Le oltre 525 mila unità consegnate tra auto e veicoli commerciali evidenziano un rallentamento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, influenzato da fattori macroeconomici, tensioni commerciali e dinamiche di mercato non omogenee a livello globale. All’interno di questo scenario, tuttavia, l’andamento dei modelli a batteria assume un valore indicativo più ampio rispetto al dato numerico in sé.

L’aumento delle vendite BEV su base trimestrale viene letto da Trivellato, uno dei punti di riferimento per Mercedes in Italia, come un indicatore di maturazione del mercato elettrico, che inizia a consolidarsi anche oltre le fasi iniziali di sperimentazione. «La crescita dei modelli elettrici, in un contesto complesso per i volumi complessivi, segnala una domanda sempre più consapevole e meno legata a dinamiche episodiche — sottolinea l’azienda vicentina — si tratta di un percorso che coinvolge sia il cliente privato sia il mondo professionale, soprattutto nei contesti urbani e nelle attività legate alla mobilità quotidiana e alla logistica».

Crescita dei modelli elettrici: una traiettoria ormai consolidata

Il risultato di un percorso avviato da tempo e progressivamente rafforzato vede l’andamento positivo delle vendite dei modelli elettrici. In un contesto di mercato caratterizzato da volatilità e da una domanda meno prevedibile, la continuità della crescita BEV indica una capacità del prodotto di rispondere a esigenze concrete di utilizzo, oltre agli obiettivi di sostenibilità.

Secondo Trivellato, l’evoluzione dell’elettrico va letta nel lungo periodo: «i numeri mostrano come l’elettrico stia uscendo da una fase sperimentale per diventare una componente stabile della gamma — evidenzia il rivenditore — la risposta del mercato conferma che l’interesse non è più legato soltanto agli incentivi o alle novità di prodotto, ma a una reale integrazione di queste soluzioni nella mobilità quotidiana».

Il ruolo del segmento Top-End nella transizione Mercedes-Benz

L’aumento delle vendite dei modelli di fascia alta, comprese le versioni elettriche, evidenzia una domanda ancora solida per prodotti ad alto contenuto tecnologico e valoriale. Questo andamento suggerisce come la transizione verso l’elettrico stia trovando un terreno particolarmente favorevole proprio nei segmenti premium, dove innovazione, prestazioni e immagine di marca giocano un ruolo centrale.

«I modelli di fascia alta hanno una funzione chiave nel raccontare l’evoluzione del brand — osserva Trivellato — l’elettrificazione di queste vetture permette di introdurre nuove tecnologie, nuovi standard di comfort e nuove soluzioni di mobilità, che nel tempo tendono a diffondersi anche sugli altri segmenti».

Compatte, nuovi lanci e ribilanciamento della domanda

Il segmento delle compatte e della gamma media sta attraversando una fase di ridefinizione, influenzata da una domanda più selettiva e da un’offerta in rapido rinnovamento. Nel corso del terzo trimestre, questo comparto ha mostrato segnali di rallentamento, riflettendo una maggiore cautela da parte dei clienti e un contesto economico meno favorevole in alcuni mercati chiave. Allo stesso tempo, l’introduzione di nuovi modelli elettrici ha contribuito a riequilibrare l’interesse verso la gamma, offrendo soluzioni più allineate alle aspettative attuali in termini di efficienza, tecnologia e sostenibilità.

Il comportamento della domanda nel segmento compatto va letto come un processo di adattamento: «la gamma media sta vivendo una fase di transizione, in cui il cliente valuta con maggiore attenzione contenuti, motorizzazioni e prospettive di utilizzo — osserva l’azienda vicentina — i nuovi lanci elettrici rappresentano un elemento di riequilibrio, perché intercettano esigenze diverse rispetto al passato e ampliano il perimetro di scelta».

Mercedes tra dazi e mercati globali

Il quadro macroeconomico internazionale continua a esercitare un’influenza significativa sulle performance dei costruttori automobilistici, incidendo non solo sui volumi, ma anche sugli equilibri industriali e finanziari. Le tensioni commerciali, in particolare l’introduzione di dazi su alcuni mercati extraeuropei, hanno contribuito a ridurre la disponibilità di prodotto e a comprimere i margini, rendendo più complessa la pianificazione nel breve periodo.

«Il settore automotive sta affrontando una fase in cui fattori geopolitici, normativi ed economici incidono in modo diretto sulle strategie dei costruttori — osserva Trivellato — la capacità di adattamento diventa quindi centrale, soprattutto nella gestione dei costi e nella definizione delle priorità di investimento».