Crescenzio Sepe inviato speciale del Papa per la pace in Ucraina

Un’importante nomina per il cardinale Crescenzio Sepe. Papa Leone XIV ha scelto l’ex arcivescovo di Napoli come suo inviato speciale alla celebrare il 650° anniversario della creazione della Metropolia di Halyč, che si terrà a Leopoli, nell’Ucraina occidentale, presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta il prossimo 6 settembre. A 82 anni, Sepe, originario del Comune casertano di Carinaro, sarà il rappresentante del Pontefice come messaggero di pace in un’Ucraina devastata dal conflitto bellico con la Russia. Questo non sarà il primo viaggio diplomatico per il cardinale, che ha una lunga carriera nella diplomazia vaticana alle spalle. Prima di arrivare alla Santa Sede come segretario del Grande Giubileo del Duemila, Sepe ha lavorato nel servizio diplomatico della Santa Sede in Brasile e ha ricoperto il ruolo di assessore nella segreteria di Stato vaticana. Successivamente è stato prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, incarico che gli ha permesso di viaggiare per il mondo. Anche durante gli anni trascorsi a Napoli, ha promosso numerosi viaggi e gemellaggi con molti Paesi europei ed extraeuropei.