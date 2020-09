Crescenzio Sepe riceve la cittadinanza onoraria del Comune di Massa Lubrense

Il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, riceve la cittadinanza onoraria del Comune di Massa Lubrense (Napoli). La cerimonia di consegna è in programma per domenica 6 settembre, nell’ambito delle manifestazioni in onore della Madonnina del Vervece. Il cardinale Sepe nasce a Carinaro (Caserta) nel 1943. Avviato agli studi teologici prima in Campania e poi a Roma, consegue la laurea in teologia e la licenza in diritto canonico alla Pontificia Facoltà Lateranense. Terminati i corsi presso la Pontificia Accademia ecclesiastica inizia la carriera diplomatica prima in Brasile e poi presso la Segreteria di Stato Vaticana. Consacrato vescovo, in qualità di Segretario Generale del Giubileo coordina l’organizzazione del grande evento. Nel 2001 viene creato e pubblicato cardinale da Giovanni Paolo II che lo nomina Prefetto per la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Nel 2006 viene nominato Arcivescovo metropolita di Napoli.