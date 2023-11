“CrescerAI”, call da 2,2 milioni di euro: soluzioni open source per il Made in Italy

Selezionare progetti rivolti allo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale di tipo open source destinate alle piccole e medie imprese del Made in Italy, incluse le imprese sociali, con una particolare attenzione alle realtà operanti in settori e contesti svantaggiati. Questo è l’obiettivo di “crescerAI” il bando, pubblicato dall’Impresa sociale Fondo per la Repubblica Digitale e sostenuto da Google.org, che vuole individuare progetti scalabili, capaci di generare un beneficio funzionale alle esigenze del tessuto produttivo di Pmi e imprese sociali italiane. Nel webinar del prossimo 6 dicembre alle ore 14,30 – gratuito e aperto a tutti – saranno illustrate le modalità di partecipazione al bando “CrescerAI”. A questo link (https://zoom.us/webinar/ register/WN_ 2H2KPlTjRdyB0Cr7h10V5Q#/registration) ci si può iscrivere.

Possono partecipare alla call soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro – come per esempio università, istituti e centri di ricerca, e centri di trasferimento tecnologico – presentando proposte progettuali entro il 31 gennaio 2024 attraverso il portale Re@dy (www.portaleready.it). Il bando mette a disposizione in totale 2.200.000 euro. I progetti valutati idonei verranno sostenuti in tutte le fasi per creare, promuovere, applicare e scalare soluzioni innovative di AI: le proposte potranno includere fasi preliminari di ricerca e sviluppo, test e applicazione sperimentale, implementazione e scale-up della soluzione proposta, prevedendo anche il coinvolgimento di imprese per l’apporto di know how specifico nel campo dell’AI. I progetti finalisti verranno valutati anche da un panel di esperti.Per tutti i dettagli relativi alla partecipazione al bando “crescerAI” si può consultare il sito fondorepubblicadigitale.it.