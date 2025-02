Crescita economica e riqualificazione urbana, una città per restare. Giovedì 27 si presenta il rapporto Svimez

La Svimez presenta a Napoli il Rapporto 2024 con un evento dedicato al tema “Crescita economica e riqualificazione urbana. Una città per restare”, che pone al centro del dibattito le strategie per favorire uno sviluppo sostenibile e una maggiore coesione sociale nei contesti urbani con particolare attenzione alla creazione di condizioni che incentivino le persone a vivere, lavorare e investire nei propri territori, contrastando così fenomeni di spopolamento e migrazione forzata. L’incontro si terrà giovedì 27 febbraio, alle ore 15, alla Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, in Piazza del Mercato 288, a Napoli.

Interverranno Antonio Roberto Lucidi, vicepresidente dell’Associazione L’Altra Napoli, Adriano Giannola presidente della Svimez, Luca Bianchi direttore della Svimez, Sergio Lacoratolo coordinatore politiche culturali Comune di Napoli, Mariangela Contursi direttore generale di Spici, Gaetano Vecchione coordinatore dell’Osservatorio sociale ed economico del Comune di Napoli e docente dell’Università Federico II, Antonio Acconcia direttore dipartimento politiche economiche e statistiche dell’Università Federico II.

Per partecipare è necessario accreditarsi inviando una mail a: segreteria@svimez.it