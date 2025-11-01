Crescita rispetto al pre Covid, Sicilia in testa: Campania tra le prime cinque

Rispetto all’anno pre-Covid (2019), la Sicilia è la regione italiana che fino a oggi è cresciuta più di tutte le altre. Tra i vari lockdown che si sono susseguiti nel 2020/2021, i contraccolpi negativi provocati dalla pandemia, l’impennata dell’inflazione, lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina e il caro energia, sono stati sei anni difficilissimi che, però, il nostro Paese ha superato meglio di quasi tutti i nostri principali competitor commerciali. Se tra il 2019 e il 2025 il nostro Pil reale è aumentato del 6,4 per cento, in Francia è salito del 5 e in Germania dello 0,2. Solo la Spagna può contare su una variazione positiva superiore alla nostra che ha raggiunto il 10 per cento. La media dei paesi dell’Area dell’Euro si è attestata al +6,2 per cento (vedi Graf. 1). A segnalarlo è l’Ufficio studi della CGIA.

Tornando ai dati di casa nostra, la Sicilia ha visto aumentare nel periodo 2019-2025 il proprio Pil reale del 10,9 per cento. Come dicevamo più sopra, nessun’altra regione italiana ha fatto meglio. Sebbene nell’ultimo biennio sia in corso un rallentamento di una buona parte degli indicatori economici siciliani, l’ottimo risultato comunque ottenuto in questo sessennio è ascrivibile, in particolare, all’andamento delle costruzioni, del turismo e dell’industria. Settori che hanno potuto beneficiare degli effetti “innescati” dal Superbonus, dalla ZES Unica e dal PNRR.

Subito dopo la Sicilia, scorgiamo la Lombardia con il +9 per cento, la Puglia con il +8,9, l’Abruzzo con il +8,1 e la Campania con il +7,7. Tra le quattro ripartizioni geografiche presenti in Italia, il Mezzogiorno indossa la “maglia rosa”, grazie a una crescita dell’8,1 per cento. Seguono il Nordovest con il +7,2, il Nordest con il +5 e, infine, il Centro con il +3,8 (vedi Tab. 1).

Tra le province svetta Siracusa, ma otto non hanno ancora recuperato rispetto al pre-Covid

Se l’attenzione viene riposta sull’andamento della crescita economica a livello provinciale, Siracusa presenta la variazione positiva più importante: tra il 2019 e il 2025 il Pil reale aumenta del 44,7 per cento. Seguono Caltanissetta (+13,5), Milano (+12,9), Taranto (+12,6) e Teramo (+12,1). Delle 107 province d’Italia monitorate, otto non hanno ancora recuperato la caduta provocata dalla pandemia e dagli effetti negativi che essa ha causato. Le situazioni più critiche le scorgiamo a Genova (-2,2), Frosinone (-2,6) e Firenze (-2,9) (vedi Tab. 2).

Nel 2025 Pil in frenata, Firenze al top: +1%

Sebbene siano dati previsionali (Prometeia) e le distanze tra le 107 province siano risicatissime, quest’anno Firenze è destinata a registrare la crescita del Pil più elevata d’Italia (+1 per cento). Seguono Venezia (+0,9), Siracusa, Modena, Brescia, Varese, Parma e Bergamo (tutte con il +0,8). Nessuna area provinciale dovrebbe presentare una cresciuta negativa, anche se a Gorizia, Siena e Imperia la variazione percentuale del Pil rispetto al 2024 dovrebbe essere pari allo zero (vedi Tab. 2).

Ma per ricchezza pro-capite distanze abissali: a Milano è quasi tre volte superiore a quella di Napoli

Se dall’analisi del trend di crescita 2019-2025 e 2024-2025 le aree del Mezzogiorno hanno registrato le crescite più importanti, dall’analisi della ricchezza pro capite relativa al 2025 le distanze rimangono ancora molto significative. Se a Nordovest il Pil per abitante è pari a 46.817 euro, nel Mezzogiorno si attesta a 25.637 (vedi Tab. 3). A livello provinciale l’area più ricca d’Italia è la Città Metropolitana di Milano che conta un Pil per abitante pari a 75.127 euro. Un importo che è quasi tre volte superiore a quello di Napoli (25.823 euro). Dopo il capoluogo regionale lombardo scorgiamo Bolzano (62.717 euro), Bologna (51.422 euro), Roma (50.560 euro) e Aosta (49.387 euro). In questa graduatoria la prima realtà territoriale del Mezzogiorno è Cagliari (36.869 euro) che si colloca al 41° posto. Le realtà più povere, invece, sono occupate dalle province di Sud Sardegna (20.972 euro), BarlettaAndria-Trani (20.865 euro) e Cosenza (20.636 euro) (vedi Tab. 4).

SCARICA IL REPORT CON LE TABELLE