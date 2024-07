Cresco Award Città Sostenibili 2024: candidature entro il 30 settembre

Rete dei Comuni Sostenibili e Fondazione Sodalitas insieme per lo sviluppo sostenibile. Una partnership nata per diffondere la cultura della sostenibilità che parte dai territori per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030. Questa condivisione di valori e di intenti porterà alla consegna del Cresco Award Città Sostenibili 2024 – in programma a Torino a novembre, durante l’assemblea nazionale Anci – ai comuni italiani che avranno realizzato i migliori progetti di sviluppo sostenibile. Le candidature del premio, possono essere presentate online tramite la Piattaforma Idea360 entro il 30 settembre 2024.

“La sostenibilità non solo predicata, ma praticata nei comuni è al centro dell’azione della Rete dei Comuni Sostenibili – dichiara il direttore generale Giovanni Gostoli – Siamo particolarmente orgogliosi del nostro coinvolgimento da parte della Fondazione Sodalitas con cui abbiamo siglato una lettera d’intenti per la diffusione e promozione del Cresco Award Città Sostenibili. Valorizzare le buone pratiche di sostenibilità, in tutte le sue dimensioni, è una delle missioni della Rete e costruire partnership per il raggiungimento degli obiettivi è essenziale per vincere la sfida. Per questa ragione invitiamo i comuni aderenti all’associazione, che, ricordo, sono gli unici ad adottare un sistema di monitoraggio volontario con indicatori locali di sostenibilità, a partecipare al concorso con i tanti progetti realizzati nelle comunità e insieme alla Rete dei Comuni Sostenibili”.