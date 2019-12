Crik Crok, 70° anniversary party

Roma, 5 dic. (Labitalia) – Dopo aver riportato agli anni ’50 le piazze più importanti della movida romana, Crik Crok, storico brand di snack salati famosi in tutto il mondo, si prepara alla festa finale in programma il 14 dicembre alle 21.30 presso il prestigioso Teatro Centrale di Roma. Il 70° Anniversary Party coinvolgerà esponenti dell’imprenditoria, buyer, stampa e amici con un live concert di Franky e Cantina Band, Dj Set di Matteo Torrisi e live painting di una tela dedicata all’azienda. “Nei quattro eventi organizzati a Trastevere, Testaccio, Ponte Milvio e Colosseo, abbiamo fatto rivivere agli adulti i ricordi della loro infanzia e invitato i giovani a provare l’ampia gamma dei nostri prodotti, riportando al 1949 alcuni locali delle più apprezzate piazze romane”, spiega Francesca Ossani, Presidente dell’azienda.

Francesca Ossani è l’imprenditrice che ha deciso di puntare su questa azienda nella quale ha investito in prima persona, senza mai arrendersi. Una donna per cui fare il manager non è mai stato comandare dalla scrivania, ma conoscere a fondo ogni fase del processo. Francesca è riuscita a salvare centinaia di posti di lavoro, avviando un percorso di risanamento e di rilancio di un marchio storico, tutelando il know-how dell’azienda e portandola a raggiungere l’importante traguardo dei 70 anni di attività.

“Abbiamo scelto – fa notare – di festeggiare i 70 anni nella città dove nel 1949 è nata l’azienda per trasmettere la storicità e la centralità di un brand, Crik Crok, che ha segnato i momenti piacevoli di diverse generazioni e per l’occasione è stato realizzando uno speciale e accattivante packaging, dedicato all’anniversario in edizione limitata. È un brand che ha avuto grande successo in passato e che vogliamo torni a conquistare la posizione che merita nel mercato. Ci crediamo tutti e per questo non ci spaventa lavorare sodo”.