Cripto, Bitcoin supera i 94.000 usd sulla scia elezione Trump

New York, 20 nov. (askanews) – Mercoledì Bitcoin ha superato per la prima volta i 94.000 dollari, mentre i trader continuavano a monitorare le nomine che il presidente eletto Donald Trump intende fare per guidare sia il Dipartimento del Tesoro che la Securities and Exchange Commission, l’authority dei mercati.

Le azioni di piattaforme di scambio cripto come Coinbase e MicroStrategy, a pochi minuti dall’apertura dei mercati, stanno guadagnando rispettivamente il 2,3% e l’11,8%.

L’elezione di Trump è vista come un’era favorevole alle criptovalute, con regolamentazioni di favore e l’istituzione di una possibile riserva strategica nazionale in bitcoin.

Intanto martedì le opzioni sull’iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) di BlackRock hanno iniziato a essere negoziate sul Nasdaq e oggi toccherà al Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), al Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) e al Bitwise Bitcoin ETF (BITB).