Criptovalute, il Governo aumenta la tassazione sulle plusvalenze

Problemi in arrivo per gli investitori in Bitcoin e criptovalute: il Governo annuncia un’importante modifica che aumenta significativamente la ritenuta sulle plusvalenze derivanti dalla loro vendita. Nel progetto di Manovra Finanziaria 2025, infatti, è previsto un incremento dell’aliquota dal 26 al 42 per cento, rappresentando un vero e proprio salasso per chi realizza guadagni. L’annuncio è fatto dal viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, durante la conferenza stampa di presentazione della Manovra, tenutasi il 16 ottobre a Palazzo Chigi. L’intervento sulle criptovalute è stato piuttosto inaspettato, poiché non era stato menzionato nel comunicato stampa diffuso dopo la riunione serale dell’Esecutivo.