Criptovalute: Savona, ‘serve accordo internazionale con urgenza, usare G20’

Milano, 30 giu. (Adnkronos) – “A livello internazionale bisogna decidere come ci interfacciamo tra le monete nazionali e quelle private. Come è successo a Bretton Woods, con il dollaro. Le basi per un accordo, diverso sui contenuti di Bretton Woods, esistono. Bisogna decidere di farlo, insisto sulla dimensione dell’urgenza”. Lo ha detto il presidente della Consob, Paolo Savona, parlando alla Milano Finanza Digital Week di criptovalute, facendo similitudini con la “crisi dei derivati”. Per Savona, “può chiederlo anche l’Italia un accordo, in sede di G20”.