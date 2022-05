Criptovalute, settimana nera: come evitare le perdite

Settimana difficile per il comparto delle criptovalute. Dal Bitcoin all’Ethereum tutti i principali player del settore fanno registrare delle perdite estremamente importanti. Ma cosa sta succedendo esattamente? Sta davvero finendo l’era d’oro delle Criptovalute? Gli esperti di criptovaluta.it, il sito della Alessio Ippolito srl punto di riferimento del settore, provano a dare una risposta. Di sicuro tutto quello che sta avvenendo nel mondo influisce sul settore della moneta elettronica. Così come sul resto dei mercati finanziari. Se da un lato tutte le principali criptovalute stanno facendo registrare perdite a doppia cifra, è altrettanto vero che anche i mercati stanno andando in difficoltà.

Film già visto

Analizzando i grafici del Bitcoin, la moneta benchmark, ci si rende facilmente conto che l’andamento segue quello dei mercati. E’ quindi consigliabile evitare investimenti nelle criptovalute minori, settore in cui i ribassi si stanno facendo sentire in maniera ancora più marcata.