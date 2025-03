Criptovalute, summit a Palazzo Chigi con Consob e Banca d’Italia

Si tiene il 12 marzo a Palazzo Chigi una riunione sul tema delle criptovalute per fare il punto sul Dlgs 129/2024, in vista della scadenza del 30 giugno 2025, entro cui i soggetti che intendono operare in Italia nel settore delle cripto-attività devono presentare istanza di autorizzazione. Il Dlgs 129/2024 è in linea con il MiCAR, il Regolamento europeo n. 2023/1113, che introduce un quadro normativo armonizzato per le valute virtuali.

La Consob e la Banca d’Italia sottoscrivono un protocollo d’intesa per definire gli ambiti della cooperazione tra le due Autorità alla luce del Regolamento europeo MiCAR, che disciplina a livello europeo l’emissione, l’offerta al pubblico e la prestazione di servizi relativi alle cripto-attività.

Il quadro normativo in materia di MiCAR si completa con il Dlgs 129/2024, che adegua la normativa nazionale al Regolamento europeo e attribuisce alla Consob e alla Banca d’Italia poteri regolamentari, informativi, ispettivi e sanzionatori sui soggetti che offrono, emettono o prestano servizi per le cripto-attività, ripartiti secondo i criteri della vigilanza per finalità.

Il protocollo disciplina le modalità di esercizio dei poteri regolamentari delle due Autorità nei casi in cui è previsto il rilascio di pareri o intese e definisce lo scambio di informazioni acquisite nei controlli di rispettiva competenza, nonché la collaborazione con altre Autorità europee. Inoltre, stabilisce le modalità di cooperazione in ambito ispettivo, il coordinamento delle procedure per l’emanazione e la revoca dei provvedimenti autorizzativi e assicura l’allineamento delle azioni in caso di accertamento di irregolarità e di adozione di provvedimenti di vigilanza.