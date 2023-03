Crisalide, il nuovo brano di Kya: un inno alla rinascita musicale e personale

Chiara Esposito, in arte Kya, è una giovane cantautrice napoletana classe ’99. Dopo aver pubblicato il suo ultimo singolo, Favela, nel luglio 2021, torna sulla scena musicale con Crisalide, un brano scritto nel corso del 2020, nel pieno della pandemia da Covid-19.

Il brano racconta la sua lunga convivenza con il disturbo alimentare in maniera sincera e delicata, senza mai cadere nella banalizzazione del problema e dell’esperienza che comporta. La forza del brano, inoltre, sta nel coinvolgere l’ascoltatore in una storia sfaccettata in cui può immergersi attraverso il suo personale punto di vista.

“Crisalide per me significa “rinascita”. Una rinascita personale per la Chiara di tutti i giorni e una rinascita artistica per Kya”.

Per quanto riguarda l’aspetto musicale, Crisalide è l’approdo a sonorità nuove, più intime e dal gusto ambient. Testo e musica sono il frutto della collaborazione di Kya dapprima con Paci Ciotola e poi con Luca D’Agostino, in arte Scirocco, che si è occupato anche della produzione del brano. Crisalide si pone, inoltre, come l’apertura di un proficuo sodalizio artistico tra la giovane cantautrice e Scirocco.

La data di pubblicazione del brano sarebbe dovuta essere il 15 marzo 2023, la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla per la sensibilizzazione nei confronti dei disturbi alimentari. A causa di un infortunio, l’uscita del brano è slittata al 31 marzo 2023.