Crisi del Golfo, sono 76 le imprese campane partecipate da soci mediorientali

Sono 76 le imprese campane partecipate da soci residenti nei Paesi del Golfo e del Medio Oriente, su un totale di 3.983 società italiane coinvolte. Il dato emerge dall’analisi elaborata da InfoCamere, che ha incrociato le informazioni del Registro delle Imprese per misurare il peso degli investimenti provenienti da quest’area.

A livello nazionale, le società effettivamente partecipate risultano 3.839, per un valore complessivo di 415 milioni di euro di capitale detenuto da soggetti residenti nel Golfo Persico e nel Medio Oriente. Una presenza che, anche alla luce delle tensioni geopolitiche, si conferma stabile e strutturata nel sistema produttivo italiano.

All’interno di questo scenario, la Campania rappresenta una quota significativa con le sue 76 aziende partecipate, inserendosi nella rete di relazioni economiche che lega l’Italia ai Paesi mediorientali.

Emirati e Qatar in testa agli investimenti

La distribuzione geografica del capitale evidenzia una forte concentrazione. Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano il 40,8% del totale, pari a circa 170 milioni di euro.

Il Qatar segue con il 20% (circa 83,4 milioni), distinguendosi per una strategia più selettiva: le partecipazioni si concentrano in 32 società, con una dimensione media più elevata rispetto agli altri Paesi.

Completano il quadro:

Israele con il 14,3% (59 milioni)

con il (59 milioni) Libano con il 10,2% (42,3 milioni)

con il (42,3 milioni) Arabia Saudita con il 5,2% (circa 22 milioni)

con il (circa 22 milioni) Iran con il 5% (20,8 milioni)

I restanti Paesi dell’area, dal Bahrain al Kuwait, incidono complessivamente per il 4,4%, pari a circa 18,2 milioni di euro.

Una presenza strutturata nell’economia italiana

“Il Registro delle Imprese è uno strumento essenziale per leggere in tempo reale la geografia degli investimenti esteri nel tessuto produttivo italiano”, sottolinea Antonio Santocono, presidente di InfoCamere.

“Incrociando dati anagrafici, patrimoniali e di assetto proprietario è possibile produrre analisi granulari. I dati restituiscono un quadro puntuale e inedito: quasi 4mila imprese italiane partecipate per oltre 400 milioni di euro non sono una presenza episodica, ma una componente strutturata del sistema economico. InfoCamere mette a disposizione questa capacità analitica per supportare i decisori pubblici con dati affidabili e aggiornati, particolarmente necessari in un contesto geopolitico complesso”.

I settori più attrattivi

Gli investimenti si concentrano soprattutto nei comparti ad alta intensità di capitale e valore tecnologico.

Il manifatturiero assorbe la quota principale con 185 milioni di euro, pari al 44,6% del totale.

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