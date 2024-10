Crisi e ripresa: il riassetto dell’economia mondiale e lo sviluppo del Mediterraneo

, parafrasando il romanzo di Cormac McCarthy – non solo di aree più ricche (Svizzera, Singapore, Giappone e Corea del Sud), ma anche di un gruppo di territori meno opulenti di altri, composto da Spagna, Italia, Francia e Portogallo, con l’aggiunta di piccoli Stati quali San Marino, Malta e Andorra.



. Ma le cause specifiche di maggiore benessere dell’Europa del Sud vanno ricercate in altre direzioni, superando il legame esclusivo tra ricchezza e salute. C’è chi sostiene che queste popolazioni oggi non si attengono alla “dieta mediterranea” e che, quindi, questa forma di alimentazione non può essere indicativa di loro migliori condizioni fisiche. Tuttavia, altri come Dan Buettner del National Geographic, uno degli ideatori delle “zone blu” – aree geografiche del mondo in cui la speranza di vita è considerevolmente più elevata rispetto alla media globale –, affermano che le abitudini in grado di forgiare persone di età sempre più avanzata risalgono a mezzo secolo fa, quando le popolazioni meridionali si nutrivano di pietanze contadine o seguivano una dieta basata su “cibi da carestia”.



italiane sono il Cilento in Campania e la provincia di Nuoro in Sardegna, dove si concentrano un’ampia schiera di centenari che conducono uno stile di vita peculiare dell’area mediterranea. Da queste zone si è partito per delineare un paradigma socio-economico inedito, in qualche modo anticipatore della bioeconomia circolare. Merito della felice intuizione del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, che, riprendendo l’insegnamento di Ancel Keys, riuscì a promuovere l’inserimento della dieta mediterranea tra i beni tutelati all’interno del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Con l’alimentazione, il movimento è un altro fattore di allungamento della vita, che risulta particolarmente rilevante in Spagna e, in genere, nei Paesi euromediterranei, in virtù dell’elevato numero di passeggiate e percorsi pedonali compiuti in questi territori.



, eccetto il Regno Unito,

. Tra questi, l’Italia subirà un maggiore calo di abitanti. Del resto, più della metà dell’aumento previsto per la popolazione globale fino alla metà di questo secolo sarà concentrato in otto Paesi (Congo, Egitto, Etiopia, Filippine, India, Nigeria, Pakistan e Tanzania). Il tasso di fertilità totale si abbasserà da 2,3 nel 2021 a 1,8 nel 2100 e dal 2064 si prevede una discesa inesorabile.



solido e aggiornato. Per la prima volta nella storia, nel 2018, gli

65 hanno superato globalmente i bambini sotto i 5 anni. Inoltre, nel 2019, l’aspettativa mondiale di vita alla nascita ha toccato i 73 anni. In questo quadro, occorre offrire servizi sociali migliori per le famiglie e l’immigrazione qualificata, pena un andamento negativo irreversibile della natalità, per le persone anziane, in termini di qualità della vita, cura, assistenza e impiego delle tecnologie digitali, e per i giovani, in termini di promozione dell’ingresso nel mondo del lavoro e di accesso all’abitazione. Queste scelte da compiere, soprattutto per l’Italia, possono inserirsi nella prospettiva di fondo del rapporto con i Paesi meno sviluppati e con l’immensa frontiera dell’Africa attraverso un Piano Mattei sempre più organico e integrato nella nuova politica europea del Global Gateway.