Crisi globale e strategie Ue, a Napoli il Feuromed rilancia la centralità del Mediterraneo

SI chiude domani a Napoli il Feuromed 2026, il forum che riunisce istituzioni, imprese e stakeholder per discutere il ruolo dell’Europa nello scenario globale, con un focus esplicito sul Mediterraneo come snodo strategico. L’iniziativa, promossa dal quotidiano L’Altravoce in collaborazione con il Parlamento europeo e con il patrocinio della Commissione europea, si propone di mettere in relazione economia, geopolitica e politiche pubbliche in una fase segnata da tensioni internazionali e transizioni complesse.

Mediterraneo e crisi globale, la linea di Fitto

Al centro del confronto l’intervento del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, che lega direttamente la crisi internazionale al ruolo strategico dell’area euromediterranea. Sul blocco dello Stretto di Hormuz, Fitto indica una priorità netta: “capire quale sarà l’evoluzione del conflitto” per costruire strumenti di sostegno e rafforzare il processo di pace.

Da qui la lettura politica: il Mediterraneo non è più una dimensione accessoria ma “decisiva” per l’Europa. Non a caso, nella nuova Commissione è stato introdotto un portafoglio dedicato e nel bilancio Ue il capitolo “Global Europe” assume un peso centrale per rafforzare la proiezione esterna. In questo quadro, l’Italia viene definita “ponte naturale” destinato a rafforzare il ruolo europeo nell’area.

Coesione da riformare per ridurre le disuguaglianze

Fitto richiama anche la necessità di aggiornare uno degli strumenti chiave dell’Unione: la politica di coesione, che vale circa un terzo del bilancio europeo. L’obiettivo resta la riduzione delle disparità territoriali, ma con un approccio adattato alle nuove sfide. Senza inclusione delle aree più fragili, avverte, non può esistere competitività.

Difesa e risorse: il nodo politico

Nel contesto attuale, anche la difesa torna al centro del dibattito europeo. Secondo Fitto, servono investimenti adeguati, ma evitando letture semplificate: le risorse della coesione possono essere utilizzate anche in questo ambito, purché sulla base dei bisogni reali dei territori e non con logiche di contrapposizione tra spesa sociale e sicurezza.

Energia, domanda globale in crescita

Sul fronte energetico, Claudio Farina evidenzia una tendenza strutturale: il mondo consuma sempre più energia e continua a sottostimare questa crescita. L’espansione della classe media globale e la digitalizzazione, dai data center all’intelligenza artificiale, stanno accelerando i consumi.

Per l’Italia, però, lo scenario è diverso: la domanda di gas è prevista sostanzialmente stabile nei prossimi anni, a condizione che non si verifichi una deindustrializzazione del Paese.

Industria sotto pressione, rischio stagflazione

Dalla prospettiva industriale, Marco Tronchetti Provera invita al pragmatismo: la transizione energetica non va fermata, ma la priorità resta la tenuta del sistema economico. Il rischio, se il conflitto si prolunga, è quello della stagflazione, con effetti pesanti su crescita e coesione sociale.

Sanità e Pnrr, divari territoriali e prevenzione

Il ministro della Salute Orazio Schillaci segnala criticità nell’attuazione del Pnrr, con differenze “inaccettabili” tra Regioni, pur nel rispetto dei tempi complessivi. La direzione indicata è una riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale, più equilibrata tra ospedali e territorio.

Al centro anche il tema della prevenzione, definita “un investimento” e non una spesa, insieme alla necessità di ridurre le liste d’attesa attraverso maggiore efficienza e responsabilizzazione dei cittadini.

Pubblica amministrazione, la sfida del merito

Sul versante delle riforme interne, il ministro Paolo Zangrillo mette in evidenza una criticità strutturale: nella pubblica amministrazione manca una reale propensione al cambiamento. La riforma proposta punta a introdurre sistemi di valutazione delle performance e a premiare il merito, definito come l’unico vero ascensore sociale.

Un forum tra geopolitica e politiche concrete

Dagli interventi emerge una linea comune: la crisi internazionale non è un incidente temporaneo, ma un fattore destinato a ridefinire priorità economiche e politiche. Il Feuromed si configura così come una piattaforma di confronto tra livelli diversi – europeo, nazionale e industriale – con l’obiettivo di individuare risposte coordinate in uno scenario sempre più instabile.

Barbano: Edizione di altissimo livello. Un messaggio per l’Europa

Intervistato da Salvatore Vicedomini (autore anche del video), Alessandro Barbano, direttore dell’Altravoce, il quotidiano che ha promosso il Feuromed, si dice molto soddisfatto dell’edizione di quest’anno: “Abbiamo avuto presenze importantissime come quella del vicepresidente della commissione europea Raffaele Fitto; come quelle, finora, di tre ministri (Musumeci, Schillaci e Zangrillo), e di economisti come Cottarelli. Ci siamo confrontati su questioni centrali per il futuro del nostro Paese e del mondo – perché le due dimensioni si intrecciano drammaticamente nella crisi che attraversa la geopolitica mondiale -. Abbiamo messo al centro la necessità, per l”Italia, di tornare a crescere come forse negli ultimi 25 anni non ha mai fatto. Il futuro del nostro Paese si intreccia con quello dell’integrazione europea: si tratta di due due percorsi inscindibili tant’è vero che oggi Giorgia Meloni va a fare la sua politica a Bruxelles e cerca di convincere i partner a sospendere temporaneamente gli effetti della tassa sul carbonio: il che significa ridurre l’impatto della transizione energetica sulle imprese in un momento drammatic. Insomma cresce la consapevolezza comune che l’interdipendenza italiana dall’Europa ne fa una sola politica e questo mi pare che sia il messaggio venuto da tutti gli attori in campo: la necessità di dare forza a questo nostro vecchio continente perché nel mondo senza regole dove due attori, Uda e Cina, si dividono gli interessi sulla base delle sfere di influenza, l’Europa può farcela solo se è unita, integrata, potente, capace di esprimere la sua sovranità strategica nelle materie chiave, dove noi possiamo fare la differenza”.