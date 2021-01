(Adnkronos) – ”L’apertura di una crisi di governo nel pieno di una pandemia, nel momento in cui occorre varare provvedimenti difficili, come quelli varati ieri, di contenimento del virus e di sostegno all’economia, nel momento in cui si sta finalizzando il più grande piano economico della storia d’Italia, è un atto di una irresponsabilità davvero senza precedenti”. Lo sottolinea il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in un’intervista su Raiuno.