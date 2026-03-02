Crisi Iran, Manfredi: Napoletani a Dubai, tutti al sicuro. Situazione sotto controllo

Sui cittadini napoletani a Dubai “non c’è oggi una valutazione precisa perché dobbiamo distinguere coloro che sono lì per motivi di studio, turistici o di lavoro e anche chi è residente perché ce ne sono molti. Siamo in contatto continuo con l’unità di crisi della Farnesina, si sta facendo una registrazione puntuale delle persone e della loro collocazione. Dalle notizie che abbiamo si trovano tutti in sicurezza”. Lo ha detto, interpellato dai giornalisti, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine della cerimonia che da il via a Napolicapitale europea dello Sport 2026. “C’è sicuramente grande apprensione – ha aggiunto – ma insieme al governo si sta facendo di tutto per garantire l’assistenza in loco e appena si riaprirà lo spazio aereo per farli rientrare”.

Il comunicato del Ministero

“In merito alla presenza di studenti italiani a Dubai nell’ambito del Programma Dubai UN & Abu Dhabi Emirates 2026 – L’Ambasciatore del futuro, si precisa che il Ministero dell’Istruzione e del Merito è in costante contatto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Ambasciata d’Italia negli Emirati Arabi Uniti e il Consolato Generale d’Italia a Dubai, che stanno monitorando costantemente il caso. Le autorità consolari stanno operando con la massima attenzione per garantire assistenza e supporto. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è in stretto contatto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, per gli sviluppi. Il Ministero continuerà a fornire aggiornamenti nelle prossime ore”. Lo comunica in una nota il ministero dell’Istruzione e del Merito. “Voglio ringraziare il Console Generale d’Italia a Dubai, Edoardo Napoli, per la sua costante che sono continuamente seguiti dalle nostre autorità diplomatiche”, afferma, in una nota, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.