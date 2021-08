Cristian D’Emilio riceve il titolo di Ambasciatore di Riccione nel Mondo. Il riconoscimento, consegnato dal sindaco della città romagnola, è assegnato per l’impresa che il giovane ha compiuto qualche settimana fa. Quando, per raccogliere soldi da devolvere alla ricerca in campo oncologico, ha attraversato l’Italia in bicicletta e raggiunto Nocera Inferiore (Salerno), città d’origine della mamma.