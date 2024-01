Importante nuova nomina per il mondo dell’advisory italiano. Cristian Fumagalli, ex vice direttore generale in IWBank (dal 2018 al 2019), successivamente responsabile macro area territoriale Lazio Toscana Umbria per Ubi Banca e infine head of wealth management per Banco Desio (dal 2021 al 2023), è entrato a far parte del mondo Bper Banca. Fumagalli, manager di grande esperienza classe 1972, ricopre ora la carica di staff chief retail&commercial banking.