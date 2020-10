Cristian Iovino alla corte di Milano Exe: sarà head of sales

Cristian Iovino è entrato a far parte del team di Milano Exe, azienda con oltre 25 anni di esperienza nel settore del recruiting e selezione di venditori in ambito commerciale, assicurativo e bancario. A Iovino il ruolo di head of sales. Con alle spalle un’esperienza ventennale nel Sales & Marketing in importanti realtà italiane e internazionali, Cristian Iovino è un profondo conoscitore del mercato pubblicitario delle PMI, fortemente focalizzato sugli obiettivi di business e sulla soddisfazione del cliente. Negli anni ha raggiunto risultati prestigiosi in aziende leader del settore pubblicitario, arrivando a gestire una rete di 12 agenti sul territorio e occupandosi della formazione e dell’affiancamento on the job di oltre 120 venditori. Ha ottenuto i riconoscimenti di Miglior Agente 2015-2016 e Miglior Regional Manager 2015 e 2016. È stato direttore commerciale di Ufirst, prima piattaforma italiana per l’accesso digitale agli sportelli di aziende pubbliche e private aperte al pubblico.