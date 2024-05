Cristian Signoretto è il nuovo presidente dell’Eurogas

Cristian Signoretto, attuale presidente di Proxigas, è eletto alla presidenza di Eurogas. Si tratta di un’associazione, con sede a Bruxelles (Belgio), che rappresenta le imprese del settore del gas in 28 paesi europei. L’elezione di Signoretto rappresenta un’importante opportunità per l’industria e la filiera italiana del gas, che potranno portare in Europa un’esperienza consolidata e contribuire in modo significativo alla definizione della politica energetica comunitaria. Signoretto si laurea in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Milano e consegue un Master in Business Administration alla Columbia University di New York. Inizia la sua in McKinsey e nel 2007 è entrato in Eni, dove ricopre vari ruoli di responsabilità nel settore Gas & Power. Attualmente è deputy del direttore generale Natural Resources e Director Global Gas & LNG Portfolio di Eni.