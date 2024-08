Cristiano De André, a Baia Domizia uno speciale concerto dedicato alla musica di suo padre Fabrizio

Cristiano De André torna a esibirsi in Campania per un concerto esclusivo a Baia Domizia (Caserta) dedicato al grande Faber. Un tributo al padre, l’indimenticabile Fabrizio De André, a 25 anni dalla scomparsa.

Questa estate il cantautore ligure sta portando in scena in tutta Italia il suo nuovo progetto live dal titolo “De André #DeAndré – Best Of Live Tour”: uno speciale concerto dedicato al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva, ancora oggi estremamente attuali. Una nuova lettura delle canzoni dell’indimenticabile Fabrizio De André attraverso l’interpretazione di Cristiano, unico vero erede del patrimonio musicali deandreiano.

Sabato 17 agosto dalle ore 21 Cristiano De André porterà sul palco dell’Arena dei Pini di Baia Domizia, uno spettacolo emozionante con una scaletta composta da brani che hanno segnato la storia della musica italiana. Un progetto live che si arricchisce di un nuovo tassello, dopo il successo dei quattro album “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “De André canta De André – Vol. 2” (2010) e “De André canta De André – Vol. 3” (2017) e “De André canta De André – Storia di un impiegato” (2023) e dopo vari tour sold out dedicati ognuno a una parte del repertorio di Fabrizio.

Con questa nuova tournée partita lo scorso luglio dal Teatro Verdi di Termoli e che si concluderà il 7 settembre in piazza della Loggia a Brescia, Cristiano De André porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli inseparabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, mentre alla batteria arriva Ivano Zanotti. Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouki, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Faber.

I biglietti per assistere al concerto di Cristiano De André All’Arena dei Pini di Baia Domizia, organizzato e prodotto da Trident Music in collaborazione con Veragency, sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster e nei principali punti vendita regionali.

Per informazioni: tel. 335 5235134 – info@veragency.com