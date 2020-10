Cristiano Napoli amministratore delegato di Tupperware Italia

Il 5 ottobre 2020, è stata annunciata la nomina ai vertici di Tupperware Italia di Cristiano Napoli che ha assunto la carica di amministratore delegato, effettiva dal primo del mese. Dopo la sua più recente esperienza in Automotive Service Group, in cui ha rivestito la carica di ceo, Napoli è subentrato a Serena Cova, riportando direttamente a Marco Brandolini, vice president, commercial, Emea di Tupperware Brands. Nel ruolo ha la responsabilità di guidare il mercato locale di Tupperware Italia, definendone le strategie a lungo e a breve periodo. Nella sua carriera, Napoli ha lavorato in diversi settori, acquisendo competenze di marketing, in particolare nell’ambito B2B, B2C, elavorando su diversi canali e reti di vendita tradizionali e non.

Precedentemente al ruolo di ceo nel settore automotive, Napoli ha ricoperto la carica di ad di Herbalife Italia. Inoltre, è stato anche nel Cda di Avedisco (Associazione Italiana Vendita Diretta). A queste esperienze va ad aggiungersi anche quella come direttore vendite e marketing Europa e Medio Oriente in Marriott Vacation Club International.