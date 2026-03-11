Cristiano Nervi a capo della Direzione Armamenti Navali del ministero della Difesa

L’ammiraglio ispettore capo Cristiano Nervi è nominato dal ministero della Difesa capo della Direzione degli Armamenti Navali, struttura che opera all’interno della Direzione Nazionale degli Armamenti. La decisione è approvata dal consiglio dei ministri su proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto. Nel nuovo ruolo l’ammiraglio Nervi sarà responsabile del coordinamento delle attività legate alla pianificazione, allo sviluppo e alla gestione dei sistemi di armamento navale destinati alle forze armate italiane.