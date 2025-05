Cristiano Tartaglione, incarico internazionale dalla Archer Aviation

Archer Aviation, azienda aerospaziale con sede nella Silicon Valley specializzata nello sviluppo di velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), annuncia la nomina del generale di Brigata in pensione Cristiano Tartaglione come nuovo direttore operativo per gli Emirati Arabi Uniti. Questa scelta strategica segna un passo fondamentale verso il lancio della prima rete commerciale di aerotaxi elettrici nella regione, in collaborazione con le autorità locali. Con oltre trent’anni di carriera nell’Aeronautica Militare Italiana, Tartaglione ha guidato missioni multinazionali, diretto programmi di manutenzione avanzata e maturato più di 3.500 ore di volo come pilota da caccia. Ha inoltre ricoperto il ruolo di addetto alla Difesa presso l’Ambasciata d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, affermandosi come figura di riferimento nei settori aerospaziale e della difesa.