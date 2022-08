Cristina Grieco a capo dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi nomina Cristina Grieco, già assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Toscana ed esperta nello staff di segreteria del ministro, presidente del consiglio d’amministrazione di Indire. E’ quanto si legge sullo stesso sito dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. “E’ per me un grande onore essere chiamata a guidare il Cda del più importante ente di ricerca ed innovazione educativa del Paese”, dichiara Grieco su Fb: “Cercherò di fare del mio meglio per dare il mio contributo rispetto alle sfide che il mondo della Scuola ha di fronte”.