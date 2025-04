Cristina Matranga d.g. dello Spallanzani, via libera dalla Regione Lazio

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, firma il provvedimento di nomina di Cristina Matranga come direttore generale dell’Inmi “Lazzaro Spallanzani” Irccs di Roma. Avvocato specializzato in diritto amministrativo e appalti pubblici, Matranga dal 2000 ricopre diversi ruoli nella pubblica amministrazione in ambito sanitario. È stata direttore amministrativo della Asl Roma H, dirigente dell’Area Giuridico Normativa della Direzione Salute della Regione Lazio, direttore amministrativo della Asl Roma 1, direttore generale della Asl Roma 4 e commissario straordinario del “Lazzaro Spallanzani”.