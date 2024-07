Cristina Matranga nuova commissaria dell’Istituto Spallanzani

Cristina Matranga è la nuova Commissaria straordinaria dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” Irccs. “È un piacere e un onore tornare allo Spallanzani in questa nuova veste – ha detto Matranga -. Lo trovo cambiato in meglio. Ringrazio il presidente della Regione Lazio Rocca per la fiducia accordatami nonché il direttore scientifico, il direttore sanitario, il direttore amministrativo e tutto il personale dell’Istituto per la calorosa accoglienza”. Per Matranga lo Spallanzani “è un’eccellenza di Roma ma più in generale del nostro Paese, un patrimonio da tutelare e valorizzare”. “Incontrando medici e operatori – ha concluso – abbiamo condiviso idee interessanti che avremo modo di sviluppare insieme unendo cura e ricerca con uno sguardo rivolto anche al sociale, mantenendo alta l’attenzione alle categorie più fragili che spesso si rivolgono al nostro Istituto”.