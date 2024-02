Cristina Mezzaroma alla presidenza della Fondazione S.S. Lazio 1900

Cristina Mezzaroma è designata come la nuova presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900. La decisione è stata presa all’unanimità dal Collegio dei Fondatori, che ha voluto puntare su una governance interamente al femminile. A supporto di Mezzaroma c’è Gabriella Bascelli, scelta come segretario generale dopo un primo triennio caratterizzato da risultati eccellenti sia a livello nazionale che europeo.

Questo passo rappresenta un importante traguardo per la Fondazione, che continua a lavorare per completare il puzzle dell’integrazione biancoceleste nel panorama del movimento polisportivo europeo e nazionale. Ciò si traduce in iniziative congiunte con istituzioni come la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Lazio e vari municipi di Roma, oltre a progetti sociali come quelli realizzati nell’ambito del programma Erasmus Plus.

Tra le diverse iniziative messe in campo, va menzionata l’adozione e la cura dell’area verde e della Torretta di Piazza della Libertà, simboli di impegno e valorizzazione del territorio.