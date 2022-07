Andrea Dusi, fino ad oggi Ceo e co-founder di Treccani Futura, lascia la carica per pregressi impegni internazionali. Il nuovo Ceo è Cristina Pozzi, già co-head of Contents e co-founder. Dusi resta nel Cda. Per la presidenza Treccani Futura conferma Massimo Lapucci mentre Massimo Bray entra nel consiglio d’amministrazione.