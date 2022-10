Cristoforetti, collegamento dallo spazio con I bambini napoletani e con i sindaci Manfredi e Sala

Si svolge oggi il primo collegamento dell’astronauta Samantha Cristoforetti in qualità di Comandante della Stazione Spaziale Internazionale. Venti minuti dallo spazio in diretta video che Samantha Cristoforetti ha scelto di dedicare alla comunità dei bambini del “Cielo Itinerante”. Con lei potranno collegarsi tutti i bambini della community del Cielo Itinerante, giovanissimi che l’associazione ha incontrato in questi quasi tre anni di attività su tutto il territorio nazionale.

I bambini di Forcella (Napoli), già incontrati due volte in questi anni dal Cielo Itinerante, si ritroveranno presso la Casa di Vetro e seguiranno da lì, insieme, il collegamento, durante il quale avranno modo di porre a Samantha domande circa la sua vita nello spazio e il suo ruolo da Comandante. Allo stesso tempo, a Milano, il collegamento sarà disponibile da Triennale Milano, dove saranno presenti le fondatrici del Cielo Itinerante, Ersilia Vaudo e Alessia Mosca. L’evento in Triennale sarà aperto al pubblico e potrà essere seguito anche in diretta streaming al seguente link. Il collegamento sarà aperto dai saluti istituzionali da parte del sindaco di Milano Giuseppe Sala e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. A fare gli onori di casa, la Dott.ssa Carla Morogallo, Direttrice di Triennale Milano.

Nel corso dell’incontro, tra le 18,20 e le 18,40, l’astronauta Samantha Cristoforetti prima dialogherà con i bambini, di età compresa tra i 6 e i 13 anni e racconterà del suo nuovo incarico di Comandante della Stazione Spaziale Internazionale, per poi salutare gli ospiti che assisteranno in diretta da Milano. Il luogo che ospiterà i bambini a Napoli sarà la Casa di Vetro a Forcella, spazio polifunzionale che dal 2019 accoglie i bambini e i giovani del quartiere napoletano di Forcella. Proprio alla Casa di Vetro, Il Cielo Itinerante aveva organizzato nel 2020 il suo primo appuntamento, durante il quale i bambini avevano già avuto l’opportunità di incontrare virtualmente Samantha collegata dal centro astronauti Esa in Germania.

“Siamo davvero felici di poter parlare con Samantha Cristoforetti in diretta dallo spazio a pochi giorni dalla sua nomina a Comandante della Stazione Spaziale Internazionale – hanno commentato Ersilia Vaudo e Alessia Mosca, co-fondatrici de Il Cielo Itinerante -. E soprattutto che possa ritrovare i bambini di Forcella della Casa di Vetro, con cui è cominciato nel 2020 il viaggio de Il Cielo Itinerante, grazie alle associazioni Amici di Carlo Fulvio Velardi Onlus e L’Altra Napoli Onlus. Dare ai bambini l’opportunità di avvicinarsi alla scienza, di osservare il cielo e attivare nuove curiosità e desideri. Anche quello, perché no, di diventare un giorno astronauta. E’ questa la motivazione al cuore delle attività del Cielo Itinerante. Samantha Cristoforetti, con la sua straordinaria carriera, rappresenta un grandissimo modello e la sua attenzione verso il nostro progetto ci incoraggia a proseguire su questa strada”.

“Ringrazio la Comandante Cristoforetti, l’associazione Il Cielo Itinerante, ed Esa e Asi per il regalo che sta facendo a tanti bambini e bambine e a tutti noi con il collegamento di oggi – ha aggiunto il sindaco di Milano Giuseppe Sala -: la sua naturalezza nello spiegare che cosa succede nello spazio è una dote rara che avvicina e appassiona chiunque, a cominciare dai giovani, a temi scientifici tanto complessi quanto affascinanti. Siamo molto fieri che sia al comando della Stazione Spaziale Internazionale: è il giusto riconoscimento alle sue capacità, al suo impegno, alla sua dedizione”.

“È un’occasione irripetibile per i bambini di Forcella l’incontro con l’astronauta Samantha Cristoforetti. Avere la possibilità di parlarle sarà stimolo prezioso per la loro curiosità e servirà ad accrescere nei più piccoli la passione e l’interesse per gli affascinanti temi della scienza nella consapevolezza che il futuro lo scriveranno con le proprie mani. Al nuovo Comandante della Stazione Spaziale Internazionale e all’associazione Il Cielo Itinerante i miei ringraziamenti per aver scelto Napoli ed aver dato questa opportunità ai nostri ragazzi. Alla Casa di Vetro , all’ associazione Amici di Carlo Fulvio Velardi Onlus e L’altra Napoli Onlus un ulteriore riconoscimento della grande opera sociale e culturale che stanno realizzando nei quartieri dove va seminata la speranza”, ha proseguito il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Carla Morogallo, Direttrice Generale di Triennale Milano, afferma: “Siamo felici di accogliere questo evento in Triennale e di supportare un progetto importante come Il Cielo Itinerante che promuove nuovi percorsi di avvicinamento di bambine e bambini alle materie STEM. Insieme a Ersilia Vaudo, che è anche la Main Curator della 23ª Esposizione Internazionale “Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries”, abbiamo da subito condiviso l’idea che l’Esposizione rappresentasse un’occasione per dare spazio a questi temi. Uno degli obiettivi centrali della manifestazione è quello di coinvolgere i più giovani nella riflessione sul dialogo tra arte e scienza, di stimolare la loro immaginazione e le loro potenzialità, in una prospettiva di inclusività. E queste occasioni di scoperta e crescita per i giovani si possono moltiplicare solo attraverso l’impegno e la collaborazione attiva di una rete di istituzioni e organizzazioni.”