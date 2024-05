Critiche a Don Patriciello, De Luca: Massimo rispetto per lui ma non ha il monopolio della lotta alla camorra

“Massimo rispetto” per Don Patriciello ma “non ha il monopolio della lotta contro la camorra”: il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca torna su quanto detto da lui stesso ieri nel corso della diretta web del venerdì e sulle polemiche successive, divampate con un duro attacco della presidente del Consiglio.

“In relazione al polverone sollevato dall’on. Meloni, che non ha evidentemente nulla di serio di cui parlare – scrive De Luca in una nota – è utile precisare che la mia battuta non riguarda don Patriciello, ma la scorrettezza di chi ha strumentalizzato a fini di propaganda politica, quando ha presentato l’ipotesi di premierato, figure pubbliche che non c’entrano nulla con le riforme costituzionali”.

Critiche però non mancano neanche nei confronti del parroco. “Quanto a don Patriciello – spiega ancora il governatore – sia detto con il massimo rispetto, ma con assoluta e definitiva chiarezza, che apprezziamo le sue battaglie, ma che non ha il monopolio della lotta contro la camorra. Ci sono innumerevoli cittadini, lavoratori, uomini di Chiesa e giovani, che sono quotidianamente e silenziosamente impegnati in questa battaglia. E che qualcuno di noi questa battaglia la fa da cinquant’anni, e magari avendo rinunciato a ogni scorta.

Per il resto, siamo impegnati oggi in un lavoro importante e positivo, anche con il contributo fondamentale del mondo religioso, sui temi della famiglia e della relativa legge regionale a cui stiamo lavorando. E stiamo combattendo, da soli, per sbloccare le risorse decisive per aprire cantieri e creare lavoro”.

E conclude: Suggerirei a don Patriciello, amichevolmente, di avere un po’ più di ironia, soprattutto quando ci si presenta non sul piano dei rapporti istituzionali relativi alla tutela del nostro territorio, ma sul piano improprio della politica politicante.