Croazia e Italia puntano a migliorare la cooperazione

L’ambasciatore d’Italia in Croazia, Paolo Trichilo, ha rilasciato una lunga intervista – pubblicata nell’edizione domenicale dei quotidiano “Novi List”, “Glas Istre” e “Zadarski List” – nella quale si è soffermato in particolare sulla sua recente visita a Fiume con il partenariato tra Italia e Croazia, sul lavoro dell’Unione Italiana in Croazia e sul modo in cui la cooperazione tra Croazia e Italia può essere ulteriormente migliorata.

Il diplomatico italiano ha sottolineato in primo luogo il forte partenariato tra i due Paesi, soprattutto nei settori della sicurezza, dell’economia, della cultura e dell’ambiente, evidenziando il loro potenziale come “modello per la cooperazione regionale nei Balcani occidentali” (questa frase è stata scelta per il titolo dal giornale croato).

Inoltre l’amb. Trichilo ha osservato che l’Italia è il primo partner commerciale della Croazia e il quinto investitore, con entrambi i Paesi membri dell’UE e della NATO.

L’ambasciatore ha infine sottolineato l’importanza delle comunità italiana e croata in entrambi i Paesi.