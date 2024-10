Croazia, incontro a Zagabria: nuovi progetti per rafforzare la collaborazione economica con l’Italia

Oggi, l’11 ottobre a Zagabria, presso il Ministero dell’Economia, si è tenuto un incontro importante e produttivo tra il Ministro dell’Economia, il signor Ante Šušnjar, l’Ambasciatore d’Italia, S.E. Paolo Trichilo, e i rappresentanti della Camera di Commercio italo croata – il Presidente Aldo di Biagio e la Direttrice Andrea Perkov. L’argomento dell’incontro è stato lo sviluppo e il miglioramento della cooperazione economica tra Croazia e Italia. Sono stati discussi i passi concreti per rafforzare le relazioni economiche bilaterali, con particolare attenzione al miglioramento dei progetti di investimento esistenti e allo sviluppo di nuovi. La discussione ha coinvolto settori chiave come industria, energia, turismo e innovazione, nei quali tutte le parti vedono un grande potenziale per una collaborazione più profonda.

Il Ministro Šušnjar ha sottolineato l’importanza del partenariato strategico tra Croazia e Italia ed ha espresso la disponibilità della Croazia a rafforzare la cooperazione in tutte le aree di interesse comune. Ha inoltre evidenziato che la Croazia è aperta a nuove iniziative che potrebbero contribuire a una crescita e uno sviluppo economico ulteriori.

L’Ambasciatore d’Italia, S.E. Paolo Trichilo, ha espresso soddisfazione per la lunga e fruttuosa collaborazione tra i due paesi e ha confermato il sostegno del governo italiano ai futuri progetti comuni. Il Presidente della Camera di Commercio italo croata, il signor Aldo di Biagio, ha elogiato i risultati raggiunti finora ed ha espresso la speranza di un ulteriore rafforzamento dei legami economici. La Direttrice generale Andrea Perkov ha sottolineato l’importanza di rafforzare la comunicazione tra le comunità imprenditoriali della Croazia e dell’Italia, al fine di aprire nuove opportunità di cooperazione e crescita.

Questo incontro rappresenta un altro passo fondamentale verso il rafforzamento dei legami economici tra Italia e Croazia. Tutti i partecipanti hanno espresso ottimismo e disponibilità a realizzare nuovi progetti comuni nel prossimo futuro.