Nei giorni scorsi si è tenuta la presentazione della piattaforma web e dell’app di Stile Italiano progettata per promuovere l’imprenditoria italiana in Croazia e Slovenia. Il progetto, ideato nel 2017, è stato realizzato grazie alla collaborazione con diverse istituzioni come il Consolato Generale d’Italia a Fiume, l’Ambasciata d’Italia a Zagabria, la Camera di commercio italo-croata e l’ICE di Zagabria.