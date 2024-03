Croce Rossa Italiana, fiaccolata a Napoli per i 160 anni con il presidente Valastro

Il Comitato di Napoli della Croce Rossa Italiana, guidato dal Presidente Paolo Monorchio, organizzerà domani 23 Marzo 2024 una fiaccolata con partenza da Piazza Garibaldi alle 17.30 ed arrivo a Piazza del Plebiscito alle 19.30 alla presenza del presidente nazionale Rosario Valastro, del presidente regionale Stefano Tangredi ed oltre 600 volontari in occasione dei 160 anni della Croce Rossa Italiana.

La storia della CRI si è intrecciata con la storia d’Italia: nei momenti belli, nei grandi eventi, nei disastri che hanno interessato la Nazione ma anche – e soprattutto – le singole realtà locali. Milioni di Volontarie e Volontari, e migliaia di Operatrici ed Operatori, hanno operato per alleviare le sofferenze di chi si trova in situazioni di vulnerabilità: dai campi di battaglia all’assistenza dei profughi e degli esuli alla diffusione delle norme di igiene e di educazione sanitaria, alle iniziative nelle scuole, all’aiuto ovunque e per chiunque.

“Oggi la Croce Rossa Italiana di Napoli -dichiara il Presidente Paolo Monorchio- è parte integrante della comunità locale nel sostegno ai più vulnerabili, opera per formare la cittadinanza in numerosi campi e con l’obiettivo di essere più resilienti e abbattere le discriminazioni; è ausiliaria dei pubblici poteri, opera in progetti sanitari e sociali ed è parte del sistema regionale e nazionale di risposta alle emergenze.

Grazie al suo personale, ai suoi ideali, principi e valori, alla vocazione ad una azione umanitaria competente, neutrale, indipendente, è una risorsa per le nostre comunità.

I 160 anni -conclude Monorchio- quindi, saranno un’opportunità non solo per ricordare il passato, ma per mostrare come il contributo della CRI si è evoluto negli anni e come pianifica strategie ed organizzazione per essere pronta alle sfide future e alle vulnerabilità che nasceranno”.