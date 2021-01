Croce Rossa Italiana, Monorchio: Vaccini a senza fissa dimora. Per le loro fragilità meritano un importante monitoraggio sanitario

“Spero che tra i primi a vaccinarsi nella seconda fase siano, oltre ai volontari delle organizzazioni impegnate nelle attività di Protezione Civile o nelle attività sociali, anche quei gruppi di persone più fragili e vulnerabili quali i senza fissa dimora. Centinaia e centinaia di persone che vivono per le strade delle nostre città e che per le loro fragilità meritano una maggiore attenzione ed un importante monitoraggio sanitario”. Così il presidente del Comitato di Napoli della Croce Rossa Italiana, Paolo Monorchio, che oggi si è vaccinato.

“Invito tutti gli operatori sanitari che manifestano perplessità e dubbi a vaccinarsi e a farlo per il rispetto che dobbiamo alle nostre famiglie ed ai nostri pazienti”, ha aggiunto Monorchio, il quale ha anche ringraziato “per l’ottima capacità organizzativa l’Azienda Santobono-Pausilipon ma anche l’Asl Napoli 1 che contemporaneamente ha iniziato a vaccinare gli operatori del 118 della Croce Rossa di Napoli, da sempre in prima linea nell’assistenza in emergenza”.