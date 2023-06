Crociere, 2023 anno record per gli affari

“Il 2023 per l’industria delle crociere, non solo in Italia ma nel mondo, sarà un anno record”. Lo rivela Leonardo Massa, managing director Italia MSC Crociere, a margine della presentazione all’università Cattolica di Milano della terza edizione dell’indagine ‘Comunicazione, media e turismo’.

“Noi personalmente supereremo i risultati già record del pre pandemia, ma credo che tutta l’industria nel suo complesso segnerà tassi di crescita non solo negli ospiti a bordo, ma nel livello di soddisfazione degli ospiti”.

Al centro dell’evento la sostenibilità nel turismo, fattore sempre più incisivo nelle scelte dei viaggiatori. Questo punto non è stato quindi sottovalutato da MSC. “Solo nell’ultimo anno abbiamo varato tre nuove navi e circa 3 miliardi di investimenti. Una parte importante di questi investimenti è dedicata proprio alle tecnologie e alla sostenibilità che nel caso di una nave parlano a 360 gradi”, ha spiegato Massa.