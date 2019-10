Crociere, nel 2020 nei porti italiani 13 milioni di passeggeri (1,4 mln a Napoli, + 3,7%)

Il traffico crocieristico nei porti italiani è in forte ascesa e per il 2020 si prevedono 13,07 milioni di passeggeri movimentati, tra imbarchi, sbarchi e transiti, con un incremento del 6,2% sui dati di quest’anno. Sempre per il 2020, in Italia, si stima l’arrivo e l’approdo di 4.952 navi da crociera (+2,8% rispetto al 2019). A far la parte del leone saranno soprattutto i porti di Civitavecchia (2,69 milioni passeggeri, +0,5%), Napoli (1,4 milioni, +3,7%) e Genova (1,38 milioni, +2,2%). Per quanto riguarda Venezia, che dovrebbe avere 1,52 milioni di passeggeri movimentati (-1,6% sulle stime di chiusura 2019), il dato è condizionato dalla soluzione dell’annosa questione del transito delle navi in laguna. Ottimi risultati di crescita sono previsti per Livorno (con 923mila passeggeri movimentati e +10,1% rispetto a quest’anno), La Spezia (900mila passeggeri movimentati, +38,5%) e, con valori assoluti più contenuti, Trieste (217mila passeggeri movimentati, +81,9%) e Ravenna (85mila passeggeri movimentati, +387,3%). Sono queste alcune delle stime più significative, contenute nel nuovo Italian Cruise Watch, report presentato oggi a Cagliari in apertura della nona edizione di Italian Cruise Day, il forum di riferimento per il comparto crocieristico in Italia, dove sono stati analizzati i dati di traffico, i trend di mercato e altre informazioni rilevanti per l’industria crocieristica. Al forum partecipano oltre duecento operatori del settore. I dati sono frutto di una proiezione effettuata sulle previsioni di 39 porti crocieristici italiani (rappresentativi del 99% del traffico nazionale in movimento passeggeri e del 97% delle toccate nave sul totale Italia), che tiene conto di altri fattori capaci di incidere sulle stime di traffico nel medio periodo tra cui i possibili cambi nel posizionamento delle navi durante la stagione, le condizioni meteomarine e l’occupazione media attesa delle navi. Sul fronte delle toccate nave, secondo le previsioni di Risposte Turismo che organizza l’evento, il 2020 vedrà Civitavecchia guidare questa classifica (827 toccate, +1,7%), al secondo posto Napoli (475, +4,2%) che supera Venezia (470, -6,4%) rispetto alla classifica stimata a fine 2019.