Crocus City Hall di Mosca, giovedì il verdetto russo sull’attentato

Il più mortale in Russia da quasi due decenni

Mosca, 10 mar. (askanews) – La sala concerti Crocus City Hall di Mosca è stata teatro di una sparatoria di massa nel marzo 2024 rivendicata dallo Stato Islamico (ISIS), che ha causato 145 morti e centinaia di feriti. Il tribunale emetterà il suo verdetto il 12 marzo contro quattro presunti autori dell’attacco, tutti originari del Tagikistan, e altri 15 presunti complici. Durante l’attacco, durato circa 20 minuti, gli aggressori hanno appiccato il fuoco all’edificio prima di darsi alla fuga, riportando la Russia in uno scenario di terrore, come in passato via via negli anni si sono viste le bombe nei palazzi in Russia (1999), la strage di Beslan (2004) e l’attentato a un altro teatro, il Dubrovka nel 2002, oltre all’ordigno in piazza Pushkin nel 2000.L’attacco terroristico del 22 marzo alla sala concerti di Mosca è stato il più mortale in Russia da quasi due decenni e ha visto da parte del potere centrale un tentativo opportunistico di attribuire la responsabilità all’Ucraina.