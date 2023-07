Crolla una palazzina a Torre del Greco: estratte vive tre persone. la Procura apre un fascicolo

Una palazzina di tre piani è crollata a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Tre persone sono state estratte vive dalle macerie e trasportate in ospedale. Un passante e un bambino, investiti dai calcinacci, sono stati soccorsi e medicati: le loro condizioni non destano preoccupazione. Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, spiega che “non risultano dispersi”. La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo per verificare le cause del cedimento ed eventuali responsabilità.

La prima persona estratta viva è stata una ragazza di 19 anni, che abita nello stabile insieme alla mamma. La giovane ha riportato più lesioni ed è stata trasferita all’ospedale del Mare di Napoli, mentre la madre non era in casa al momento del crollo. Politrauma grave e trasporto in ospedale anche per le altre due persone salvate dalle macerie.

Sul posto sono intervenute cinque squadre di vigili del fuoco e le squadre Usar, gli specialisti della ricerca e del soccorso tra le macerie. Presenti anche i carabinieri. I vigili del fuoco hanno disposto l’evacuazione a scopo precauzionale di alcune palazzine adiacenti a quella crollata. Secondo una prima stima, gli sfollati sarebbero una trentina. Il sindaco Luigi Mennella assicura che il Comune si sta attivando per offrire a tutti sistemazioni alternative.

La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo allo scopo di verificare le cause del cedimento ed eventuali responsabilità. Il procuratore capo Nunzio Fragliasso ha spiegato che appena ci sarà il nulla osta da parte dei vigili del fuoco partirà il lavoro del consulente tecnico nominato dalla procura.

Il crollo è avvenuto in corso Umberto 61, nel pieno centro di Torre del Greco. La palazzina era abitata. Le macerie sono ora diventate un’alta colonna di detriti che ha bloccato il traffico nella zona.